شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأهلي فاز على الجونة بمساعدة إبراهيم نور الدين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك باستبعاد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين من إدارة مباريات الدوري الممتاز اعتراضًا على احتسابه هدف الفوز للأهلي الذي سجله مروان محسن في مرمى الجونة في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي،
وأكد مرتضى منصور أن الحكم تغاضى عن احتساب ضربة حرة مباشرة لإسلام محارب، لاعب الجونة،
وشدد رئيس نادي الزمالك على أن الأهلي فاز على الجونة بمساعدة إبراهيم نور الدين، لافتًا إلى أن الحكم الدولي تجاهل استخدام تقنية الـvar حتى يفوز الأهلي.
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