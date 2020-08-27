شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع استعدادات الشباب والرياضة لاستقبال نهائي دوري الصم والبكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الساحة الرياضية بمركز شباب مطروح، موجها بسرعة استكمال أعمال التطوير بالمدرجات ودهانات المبانى والأعمدة ومراجعة أعمال الكهرباء، وعمل لافتة باسم المحافظة في واجهة المدرجات، وإقامة تراك حول الملعب القانونى لتيسير تدريبات الفرق الرياضية والحكام، وذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة آخر الاستعدادات لإقامة نهائي دوري مراكز الصم والبكم، المقرر له الأسبوع المقبل.

كما وجه شعيب، بتطوير مدخل الساحة بالشكل الحضارى، والتنبيه على أصحاب المبانى المحيطة بالالتزام بقانون اللون الموحد ودهان جميع واجهات المبنى مع قطع الخدمات عن غير الملتزمين، موجها خالد عبدالحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بالمتابعة المستمرة للأعمال حتى الانتهاء منها.