شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «بوجبا» و«ندومبلي» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج الثنائي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتانجاي ندومبيلي، لاعب توتنهام، من قائمة المنتخب الفرنسي لمواجهتي السويد وكرواتيا يومي 5 و8 سبتمبر بدوري الأمم الأوروبية، عقب إصابتهما بفيروس كورونا. وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أن اللاعبين جاءت نتيجة مسحاتهما إيجابية للفيروس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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