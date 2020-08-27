شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: إدارة الأهلي تواصل التخبط وخداع الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه ومجلس إدارة ناديه يرجحون المصلحة العامة للبلد على أي مصالح شخصية، وأن موقف ناديه الأخير من إرسال دعوة لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، كان الدافع منها توفير الهدوء والاستقرار في الوسط الرياضي ونبذ التعصب ووأد فتنة بين جمهور الناديين، لكن الخطيب رفض وبالتالي يتحمل وحده استمرار التعصب والفتنة بين الجماهير.

وعلق منصور على بيان الأهلي الأخير الذي رد فيه على أسباب رفضه لقبول الدعوة، مؤكدا أن إدارة الأهلي تواصل التخبط وخداع جمهورها والرأي العام بأسباب غير منطقية ويحاولون لي ذراع الحقيقة لكن الجمهور الواعي يدرك تماما أنهم وقفوا ضد رأب صدع الكرة المصرية.

وتابع مرتضي منصور: عندما وجهنا الدعوة للخطيب ومسجلة فإن هذا يدل على أننا فعلا نادي القيم والمبادئ الحقيقية ونادي الوطنية والكرامة وغير مسؤولين عن تصرفات الآخرين الذين تقودهم السوشيال ميديا.