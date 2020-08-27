شكرا لقرائتكم خبر عن هوكي ميدان الزمالك 2001 يعد الجماهير بالفوز باللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق هوكي ميدان الزمالك مواليد 2001 بقيادة المدير الفني حسن موسى، على نظيره الشرقية للدخان بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري.

من جانبه، أبدى حسن موسى المدير الفني للفريق سعادته بتحقيق الانتصار على فريق كبير بحجم الشرقية للدخان واقترابه من بلوغ الدور قبل النهائي.

أضاف موسى أن اللاعبين والجهاز الفني عازمون على تحقيق اللقب هذا الموسم في ظل الدعم غير المحدود من مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.

ويستعد الفريق لخوض مباراته المقبلة ضد نادي الطيران يوم الجمعة المقبل، وفي حالة فوز الزمالك يتأهل للمربع الذهبي للبطولة.

ونجح الفريق في الفوز على الشبان في الجولة الماضية بخمسة أهداف لهدف.

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