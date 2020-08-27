شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب محمد علي يعالج أخطاء «طائرة سيدات الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس بمركز شباب الجزيرة، استعدادًا للقاء الشمس على صالة الأخير، يوم 28 أغسطس الحالي بالدوري العام.
وعقد الجهاز الفني للفريق، بقيادة إيهاب محمد على، المدير الفني، جلسة مع لاعبات الزمالك لمناقشة بعض الأخطاء التي وقعن فيها بالمباريات الماضية، وقام المدير الفني بتلقين اللاعبات بعض التعليمات التي من شانها تفادي تكرار الأخطاء مرة ثانية.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 34 نقطة بجدول ترتيب الدوري.
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