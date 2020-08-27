شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يستأنف مرانه اليوم بميت عقبة استعدادًا لسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، بقيادة قاسم إبراهيم المدير الفني، التدريبات الجماعية مساء اليوم الخميس، على فترة واحدة في الخامسة مساء بصالة مركز شباب ميت عقبة.

ومنح الجهاز الفني للاعبات راحة من التدريبات أمس الأربعاء، على أن يستأنف التدريب اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء سموحة المقرر له في الرابعة عصر السبت المقبل ضمن مباريات الدوري العام.