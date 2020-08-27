شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: 10 مليون يورو شرط الموافقة على احتراف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مبلغ 10 مليون يورو من أجل الموافقة على احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول، بأحد الأندية الاوروبية.
ورفض مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، أحد العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب بسبب قلة المقابل المالي الذي وصل إلى 4 مليون يورو، وأكد المجلس أنه لا يمانع من احتراف اللاعب لكن بعرض يناسب قدارته وإمكانيات القلعة البيضاء.
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