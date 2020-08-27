شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدعو رئيس الوزراء لحضور حفل افتتاح منشآت النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحضور حفل افتتاح الإنشاءات الجديدة بمقر النادي الرئيسي بشارع جامعة الدول العربية والمقررة غدًا الجمعة.
كما وجه المجلس الدعوة لعدد من الوزراء والقيادات السياسية على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.
ويفتتح مجلس إدارة الزمالك عدد 9 إنشاءات جديدة على رأسها مسجد الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة».
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