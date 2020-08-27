شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخصص طائرة لنقل اللاعبين للمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على إنهاء سفر بعثة الفريق الكروي الأول إلى المغرب بطائرة خاصة، لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، المحدد لها يوم 25 سبتمبر الجاري.

وفضل المجلس سفر اللاعبين والجهاز الفني وبقية أفراد البعثة مع الفريق الأبيض حفاظا على تركيز اللاعبين قبل مباراة الذهاب أملا في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويتطلع كارتيرون المدير الفني للزمالك، لتحقيق اللقب الإفريقي بعدما نجح في الحصول على نفس اللقب مع مازيمبي وبطولة السوبر الإفريقي مع الرجاء المغربي والزمالك.