شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: نحلم بحصد كأس العالم فى كل الألعاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يحلم بأن يكون لدى مصر منتخبات قومية ذات مستوى عالمى تكون قادرة على حصد البطولات.

وقال، خلال زيارته الإسماعيلية وتفقد البرنامج التدريبى والتأهيلى لمشروع العمالقة الرياضي، إنه يحلم أن تحصد مصر كأس العالم في كل الألعاب إذا نجحت في إعداد جيال من الموهوبين القادرين على تحقيق هذا الحلم مؤكدًا أنه لا مستحيل طالما هناك عزيمة وإرادة، لافتًا إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الأنشطة الرياضية والأبطال.

وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، وسامى عبدالحليم، مديرعام الشباب والرياضة بالمحافظةـ ونظير لطفي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، بتفقد ومتابعة فاعليات التدريب والإعداد لمنتخب المشروع القومي للموهوبين والعمالقة في كرة اليد من مواليد ٢٠٠٤ و٢٠٠٦.

وأكد الوزير أن الزيارة تأتى في اطاراستكمال تنفيذ المشروع القومى لوزارة الشباب والرياضة لإعداد الموهوبين والعمالقة في رياضة كرة اليد، والذى يعد واحدًا من إحدى عشر مشروعًا تنفذها وزارة الشباب والرياضة في مختلف اللعبات الرياضية على مستوى الجمهورية من أجل إعداد أبطال مصر القادمين في مختلف اللعبات الرياضية للمشاركة في أوليمبياد الشباب 2026.

وقال الوزير إن البرنامج التدريبى أقيم بمركز شباب الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية بتجمع ٤٠ لاعب و١٠ حراس مرمي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمعسكر التدريب واللاعبين المميزين وبحسن التنظيم، وكذلك أعضاء اللجنة الفنية للمشروع وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب، مشيرًا إلى أنه أطلق على هذا المشروع أسم مشروع «أمل مصر».

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