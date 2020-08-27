شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو ردًا على محمد عمارة: لن أجامل ناشئ على حساب العلاقات الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، الاتهامات التي وجهها له محمد عمارة لاعب النادي الأسبق، بعد استبعاد نجله ونجل هشام حنفي، من صفوف الناشئين بالنادي.

وقال بيبو: «أرفض الرد أو تبادل الاتهامات مع عمارة خصوصا وأنه تربطني به علاقة قوية، ولكن قراري الأخير ليس القصد منه نجلي عمارة وحنفي ولكن للصالح العام».

وأكد خالد بيبو، أن من حق عمارة وحنفي الدفاع عن نجليهما، ولكن يجب أن يعلموا أنه يعمل للمصلحة العامة فقط بعيدا عن الحسابات الشخصية والصداقة والعلاقات الأسرية.

واختتم: «لو أبني سئ كما يدعي عمارة سيكون مصيره خارج النادي ولن أقوم بمجاملته والإبقاء عليه».