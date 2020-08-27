شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب بـ«معاملة مرتضى منصور» بعد تحويله للجنة القيم باتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عقب تحويله إلى لجنة القيم باتحاد الكرة، بأن يتعامل معاملة رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. وكان عامر قد وجه انتقادًا للتحكيم عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز والتي انتهت بهزيمة النادي السكندري بهدفين لهدف في لقاء أداره الحكم محمود عاشور. وقال «عامر» في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «تفاجأت بتحويلي للجنة القيم في اتحاد كرة القدم، أنا موافق بس بشرط يعاملوني نفس معاملة مرتضى منصور». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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