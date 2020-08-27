شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تنتهي من إنشاء ملعبين بمركز شباب الساحل بتكلفة 4 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإنتهاء من إنشاء 2 ملعب قانوني بمركز شباب الساحل بمحافظة القاهرة بتكلفة 4 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الطرح الاستثماري الذي تنفذه الوزارة بمراكز شباب الجمهورية.

وصرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن موازنة الوزارة لاتتحمل أية أعباء مالية، وبتحقيق هذه الاستثمارات للربح تصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيداً للأندية والمراكز ويعد مصدراً لدخل هذه المراكز.

وتهدف مشروعات الطرح الاستثماري، استثمار المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب وإنشاءها بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع بدون أي تكلفة على الوزارة أو المركز، بالعكس يتم دفع قيمة حق انتفاع سنوي للمركز لتنمية موارده الذاتية لمزيد من التفاصيل حول مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع.