شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة عن مشروع البطل الأوليمبي: «أمل مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية لمستوى المشاركين بالمشروع، القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وتدعيمهم ورعايتهم وإعدادهم على أعلى مستوى باعتبارهم نواه لأبطال المنتخبات القومية في المستقبل بمختلف الألعاب الرياضية، لافتاً إلى توفير كافة المتطلبات اللوجستية، والاحتياجات المطلوبة للمشروع في ضوء توفير بيئة مناسبة لإعداد اللاعبين وفق رؤية علمية محددة تحقق استراتيجية الوزارة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.

واعتبر وزير الشباب والرياضة، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي «أمل مصر»، وتم انتقاء الموهوبين للمشاركة به بشكل علمي، والعمل على إعدادهم وتقديم الدعم الكامل لهم.

كما شدد وزير الشباب والرياضة، على الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة وصحة الناشئين المستفيدين من المشروع، وفق الضوابط التي سبق وأن أعلنتها الوزارة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا ويتوجه الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم الخميس، إلى محافظة بورسعيد للالتقاء مع مجموعة من شباب المحافظة، وزيارة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، والمشاركة في ماراثون للدراجات وذلك على مدار اليوم وغدًا.