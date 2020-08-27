شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مجلس الأهلي يثير الفتنة.. ولن أتعامل معه مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يتعامل مع مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعدما رفض مسؤولوه استلام الدعوة الخاصة برئيس القلعة الحمراء لحضور حفل منشأت الزمالك، الذي سيقام، يوم الجمعة، في حضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وقال «منصور» لـ«المصري اليوم» إن مجلسه قدم يد المصالحة بعدما طلب منه ذلك خلال الأيام الماضية، لكن «الخطيب» تعامل بشكل سئ مع مندوبي القلعة البيضاء خلال استلام الدعوة.
وشدد «منصور» على أن مجلس الأهلي يثير الفتنة ويتعمد استمرار حالة الاحتقان بين القطبين الكبيرين، لافتًا إلى أن مجلس الزمالك يتعامل مع أي أزمة على قدر حجمها ولا يرغب في إثارة المشاكل.
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