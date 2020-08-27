شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، التدريبات المقامة بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية للاعبين المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، وذلك على مستوى لعبة كرة اليد.

رافق الوزير خلال الزيارة كل من المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات الوزارة، ومجلس إدارة مركز شباب الشيخ زايد.

وتقيم وزارة الشباب والرياضة معسكراً تدريبياً لعدد 60 مشارك من مختلف المحافظات لتدريبهم في لعبة كرة اليد ضمن مرحلة المنتخبات الإقليمية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي «المشروع القومي للموهوبين والعمالقة»، مواليد 2004 و2006.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن استئناف تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ويضم ألعاب «التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة، الإسكواش، ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة» وذلك تزامناً مع عودة الأنشطة الرياضية في الاتحادات والأندية ومراكز الشباب.