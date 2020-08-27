شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: «بيبو» خان العيش والملح.. ولن أترك نجله حتى يرحل من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن محمد عمارة، لاعب الأهلى والمنتخب الوطني الأسبق، هجومًا حادًا على خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالأهلى، بعد قرار الاستغناء عن نجلي عمارة وهشام حنفي من صفوف النادي الأهلي.

وأكد عمارة، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن ما فعله بيبو مع نجله ونجل حنفي، يدل على خيانة العيش والملح خصوصا وأنهما لاعبان مميزان بالأهلى.

وقال عمارة: «عندما جاء خبر تولى خالد بيبو رئاسة قطاع الناشئين بالأهلى كان في منزلى يتناول الغذاء، وبعد تهنئتي بتولى المنصب، قومت بتوصيته على ياسر ريان وهشام حنفي، إلا انني فوجئت بقرار رحيلهما، والغدر بهما هو ما دفعني لمقاطعته بسبب قراره هذا لأكثر من شهرين، وأعقبها رحيل نجلي هادي، ونجل هشام حنفي دون سبب واضح، رغم إشادة الجميع بمستواهما الفني.

وأضاف عمارة، نجلي لاعب في قطاع الناشئين منذ 4 سنوات، ورئيس قطاع الناشئين أبقى 8 لاعبين فقط، وكان في مقدرته بقاء نجلي ونجل هشام حنفي خصوصا أنهما لاعبان مميزان بالفريق.

وشدد عمارة، على أن نجل بيبو لا يفقه في الكرة شيء، ورغم ذلك أطاح بمدربه أحمد سمير، الذي كان لا يشارك ابنه في المباريات وقرر تولى شريف عبدالفضيل مهمه تدريب ابنه لضمان مشاركته.

واستبعد محمد عمارة، أن يكون استبعاد ابنه بسبب تصفيات حسابات انتخابية، مؤكدا أنه لم يهاجم مجلس إدارة محمود الخطيب نهائيا منذ توليه رئاسة النادي، ولكن من الوارد أن يكون سبب الاستغناء عن ابني هو مقاطعتي لخالد بيبو بعد الإطاحة بياسر رضوان وهشام حنفي من القطاع.

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