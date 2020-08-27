شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يرحب بالعودة للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى نادي إنبي، بالعودة إلى صفوف القلعة الحمراء بعد انتهاء فترة إعارته بالنادي البترولي. وأبلغ اللاعب مسؤولي إنبي برغبته في العودة للقلعة الحمراء، فيما كانت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء قد رشحته إلى المدير الفني رينيه فايلر بعد تألقه خلال الموسم الجاري وتسجيله 9 أهداف مع إنبي في الدوري، وطالبوا المدرب السويسري بعودته إلى الفريق بداية من الموسم المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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