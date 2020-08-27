شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الزمالك .. محمد معروف يدير موقعة الأبيض وذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة، وجاءت كالتالى: محمد معروف "حكم الساحة" ويعاونه محمود أبو الرجال "مساعد أول" وأحمد توفيق "مساعد ثان"، ومحمود رشدى حكما رابعا ومحمد الصباحى حكم فيديو ومحمود ناجى حكم فيديو مساعد.

المقاولون ضد الزمالك



وسبق لمحمد معروف إدارة 8 مباريات فى الموسم الحالى بمسابقة الدورى الممتاز أشهر البطاقة الصفراء 26 مرة، والحمراء مرة واحدة واحتسب 5 ضربات جزاء.

وبشكل عام وعلى مدار تاريخه، أدار محمد معروف 18 مباراة للزمالك، حقق الأبيض الفوز فى 12 وتعادل فى 5 وخسر مباراة واحدة، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 20 مرة والحمراء مرة واحدة، واحتسب 6 ضربات جزاء.

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المقاولون ضد الزمالك



وللمقاولون العرب أدار محمد معروف 7 مباريات، حقق الفوز فى 2 وتعادل فى مثلهما وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 19 مرة، والحمراء مرة واحدة، واحتسب ضربة جزاء.

وأدار محمد معروف مباراة واحدة جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب موسم 2016 – 2017، انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2-1.