شكرا لقرائتكم الاتحاد ضد الحدود.. خالد قمر يقود هجوم زعيم الثغر.. وجريندو في الحرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، عن تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء حرس الحدود بعد قليل على ستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الـ23 للدورى .

وضمت التشكيلة كلا من عماد السيد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى أسامة العزب ومحمود رزق وإسلام جمال والسيد سالم، وفى الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت ومحمد الصباحى وخالد الغندور وفى الهجوم خالد قمر

بينما ضمت تشكيلة الحدود كلا من أحمد السعدنى، عبد الله جمعة، محمود الشبينى، خالد سامى، مصطفى مارسيلو، ايوب بن مشارك، أحمد فتحى حمزة، مصطفى جمال، ابراهيم كونيه، جريندو عبداللطيف، نانا أنتوى .

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ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة رحلة الزحف نحو المربع الذهبى فى ظل الكوكبة المميزة من اللاعبين داخل صفوف الفريق فى المقابل حذر محمد حليم المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه من خطورة الاستهانة بزعيم الثغر مشدداً على ضرورة التركيز من أول دقيقة فى المباراة بغية الظفر بالثلاث للنقاط لدخول المنطقة الامنة فى جدول المسابقة.