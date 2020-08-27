شكرا لقرائتكم الاتحاد يتفوق تاريخيا على حرس الحدود قبل موقعة اليوم بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الاتحاد السكندرى فى تمام الرابعة عصر اليوم الخميس، نظيره حرس الحدود، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى ديربى سكندرى.

يدخل الفريقان اللقاء بظروف متشابهة حيث تعادل زعيم الثغر مع وادى دجلة سلبياً فى الجولة الأخيرة فيما تعادل حرس الحدود مع الاسماعيلى بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

*ترتيب الاتحاد السكندرى وحرس الحدود فى جدول الدوري



يحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.





*تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى وحرس الحدود



التقى الفريقان فى الدورى فى 26 مباراة، انتصر سيد البلد فى 11 لقاء، وفاز الحدود فى 8 مواجهات، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل بين الفريقين، جمعت أول مباراة بين الفريقين موسم 2003-2004، وانتهت بفوز حرس الحدود بثنائية، فيما انتهت أخر مباراة بين الفريقين فى الدور الاول لدورى هذا الموسم بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد سجله أحمد رفعت من ركلة جزاء على ستاد المكس فى 4 ديسمبر 2019.





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*يوسف يبحث عن المربع الذهبى وحليم يفتش عن الهروب من الخطر



وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة رحلة الزحف نحو المربع الذهبى فى ظل الكوكبة المميزة من اللاعبين داخل صفوف الفريق فى المقابل حذر محمد حليم المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه من خطورة الاستهانة بزعيم الثغر مشدداً على ضرورة التركيز من أول دقيقة فى المباراة بغية الظفر بالثلاث للنقاط لدخول المنطقة الامنة فى جدول المسابقة.





*التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى وحرس الحدود



ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام الحدود مكون من :"عماد السيد - السيد سالم – إسلام جمال – محمود رزق – أسامة عزب - نور السيد – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور – محمد الصباحى – أحمد رفعت - خالد قمر".

ويبدو التشكيل المتوقع للحرس أمام الاتحاد مكون من :"أحمد السعدنى، حسن مجدي، محمد الشبيني، محمد تاحا، خالد سامي، حامد خالد، أحمد فليكس، مصطفى جمال، تونى جوميز، محمد جرندو، تونى أوكاسا".