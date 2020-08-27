شكرا لقرائتكم جلسة مصارحة فى الإنتاج لمعرفة أسباب التراجع وبداية جديد أمام الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلسة مصارحة مع لاعبيه لمعرفة أسباب تراجع مستوى الفريق وغياب الانتصارات خلال الفترة الأخيرة، وطالب كل لاعب بمصارحته والكشف عن كل كبيرة وصغيرة تخصه حتى يستطيع معرفة أسباب تراجع النتائج، وتعهد لاعبي الإنتاج لمديرهم الفنى باستعادة نغمة الانتصارات وفتح صفحة جديدة بداية من لقاء طلائع الجيش يكون عنوانها إستعادة الفوز والأداء المميز.

وأعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، استقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة بثلاثية أمام بيراميدز في الدوري مساء الثلاثاء ضمن الجولة 22 وقال فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة إن اللقاء المقبل أمام طلائع الجيش سسكون الأخيرة له مع الإنتاج قبل أن يتراجع عن قراره.

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ويلتقى الإنتاج الحربى مع نظيره طلائع الجيش الساعة الثالثة والنصف عصر السبت المقبل على استاد السلام والأهلى ضمن مواجهات الجولة الأسبوع الـ 23 لمسابقة الدوري، ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.