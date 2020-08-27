شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا يجتمع مع رئيس لجنة المسابقات لتأجيل مباراة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى اجتماعا فى الوقت الحالى مع حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات من أجل إقناعه بتأجيل لقاء الفريق البورسعيدى أمام الأهلى لمدة 24 ساعة بحيث يقام يوم الأحد المقبل بدلا من السبت ضمن مباريات الجولة الـ23 للدورى .

وطالب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية مسئولو اتحاد الكرة بضرورة تأجيل لقاء الأهلى فى الجولة الـ23 لمسابقة الدورى المقرر إقامته غدا السبت لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يتعافى اللاعبون بالشكل الكافى بعد حدوث حالات إعياء وإغماءات فيما بينهم عقب كل لقاء كان أخرها أحمد عادل ميسى بعد مباراة نادى مصر مباشرة بسبب أنهم لم يقوموا بفترات النقاهة المطلوبة بعد تعافيهم من وباء كورونا الذى ضرب الفريق بأكمله.

وقال محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدى أن ناديه يطالب اتحاد الكرة بالنظر للفريق بعين الرأفة وأن يقوم بتأجيل اللقاء المقبل أمام الأهلى 24 ساعة فقط حفاظا على حياة اللاعبين خاصة وأن الفريق يواجه أزمة صعبة للغاية "معقولة نكمل الدورى على حساب حياة اللاعبين، عندنا حالة اعياء واضحة فى المصرى وازاى هنلاعب الأهلى غدا، أناشد إتحاد الكرة واللجنة الخماسية وحسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات بإنقاذ المصرى وتأجيل مباراته مع الأهلى حتى لو 24 ساعة فقط".