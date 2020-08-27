شكرا لقرائتكم محمد صفوت يشارك فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد انسحاب فيرداكسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يشارك محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس فى الجدول الرئيسى لبطولة أمريكا المفتوحة التى تنطلق الأسبوع المقبل بعد انسحاب الإسبانى فيرناندو فيرداكسو .
وكان المسئولين عن بطولة أمريكا قد اعلنوا عن برتوكول خاص بالبطولة فى ظل انتشار جائحة كورونا حيث ستقام البطولة بدون جمهور ولا يحق لاى لاعب الا إصطحاب شخص واحد فقط معه فى الملعب وهو ما أبدى عليه تحفظهم المصنفين الاوائل فى اللعبة لان كل منهم اكد على حاجته للمدرب واخصائى اللياقة البدنية واخصائى العلاج الطبيعيى على الأقل.
وكان محمد صفوت بطل التنس قد دخل فى معسكر مفتوح بأحد الفنادق القاهرة، مع زميله كريم مأمون استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث وضع اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى خطة لإعداد صفوت حيث تقرر تنظيم 3 بطولات تدريبية (ماسترز) خلال شهر يوليو، ويكون اختيار اللاعبين على أساس 4 لاعبين من فريق كأس ديفيز بالإضافة إلى أعلى أربعة لاعبين مصنفين فى الرجال (لا تتجاوز أعمارهم 22 عاماً)، كما قرر الاتحاد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة على اللاعبين قبل انطلاق البطوله الأولى.
ويحتل البطل المصرى محمد صفوت، التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقاً لآخر تصيف للاتحاد الدولى قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا.
ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.
وتأهل محمد صفوت للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صفوت يشارك فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد انسحاب فيرداكسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.