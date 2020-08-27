شكرا لقرائتكم الأهلى أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات فى القرن الـ21.. والبايرن وصيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتلى النادى الأهلى، ترتيب أندية العالم الأكثر تتويجا بالبطولات فى القرن الحادى والعشرين وفقا لما نشره موقع "ترانسفير ماركت" والذى وضع الشياطين الحمر فى المركز الأول برصيد 41 بطولة، متفوقًا على كل أندية العالم، واحتل بايرن ميونخ المركز الثانى فى الترتيب برصيد 40 بطولة.

وتساوى فريق لينكولن ريد إميس من جبل طارق مع البايرن فى عدد البطولات وجاء فى المركز الثالث، ثم برشلونة فى المركز الرابع برصيد 34 بطولة، وجاء ترتيب القائمة كالتالي..

5- بورتو البرتغالى 33 بطولة.

6- شاختار الأوكرانى 33 بطولة

7- سيلتيك الأسكتلندى 33 بطولة

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8- دينامو زغرب الكرواتى 33 بطولة

9- شيريف تيراسبول المولودوفى 33 بطولة

10- أوكلاند سيتى النيوزيلندى 33 بطولة

11- ريال مدريد الإسبانى 30 بطولة

12- باريس سان جيرمان الفرنسى 29 بطولة