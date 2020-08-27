شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الأهلى والمصرى 24 بسبب تقنية الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منعت تقنية الفيديو، تأجيل مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى المقرر إقامتها السبت المقبل لمدة 24 ساعة بناء على رغبة مسئولى النادى الساحلى فى ظل عدم حصول لاعبيهم على فترة النقاهة الكافية بعد تعافيهم من وباء كورونا، الذى ضرب الفريق بأكمله خلال الفترة الماضية وتسبب فى تأجيل ثلاث مباريات دفعة واحدة أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة رفضهم تأجيل المباراة إلى إقامة 4 مباريات بالدورى يوم الأحد المقبل، وهو الحد الأقصى من المباريات الذى حددته اللجنة الخماسية فى اليوم الواحد حتى يستطيع تطبيق تقنية الفيديو فى جميع المباريات، وفى حالة تأجيل مباراة الأهلى والمصرى للأحد ستقام بدون تقنية الفار نظرا لعدم كفاية أجهزة الفار التى تم التعاقد عليها.

ويلتقى المصرى مع الأهلى يوم السبت المقبل باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثالثة والعشرون للدورى، ويقام الأحد المقبل أربع مباريات وهم وادى دجلة ونادى مصر، وسموحه مع طنطا، والجونة والمقاولون العرب، والزمالك وإنبى .

وقد أجرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى اتصالا هاتفيا بحسام زناتى رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة لإقناعه بتأجيل المباراة 24 ساعة فقط إلا أن الأخير أكد له على صعوبة ذلك نظرا لإقامة أربع مباريات بالدورى يوم الأحد وهو ما يستحيل معه إقامة لقاء خامس بسبب تقنية الفار مؤكدا له أنه لا يوجد سوى أربع أجهزة للفار يستخدمهم مسئولى الجبلاية فى المباريات .

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من ناحية أخرى نفى محمد الخولى تفكير إدارة ناديه فى الإستغناء عن طارق العشرى المدير الفنى للفريق والتعاقد مع مدير فنى أجنبى، مشددا :"سمعت الأخبار اللى قالت أن المصرى البورسعيدى بيفكر يستغنى عن طارق العشرى وبيفاوض مدرب أجنبى وفى رأيى ده شغل عيال صغيرة مش فاهم الناس بتجيب الكلام ده منين، لم نفكر مطلقاً فى تغيير طارق العشرى، أنا نائب رئيس النادى ورئيس لجنة التعاقدات وبقولكم لم نفاوض أى مدرب أخر ليقود المصرى مكان العشرى، ظروفنا صعبة ونعلم أن تراجع النتائج بسبب اصابات كورونا التى ضربت الفريق وليست بسبب طارق العشرى".

وتابع نائب رئيس المصرى البورسعيدى :"ياريت الناس تتحرى الدقة قبل الحديث عن مثل هذه الأمور وبلاش شغل العيال الصغيرة، ظروف المصرى لاتتحمل الشائعات بجانب الاحداث الحالية".