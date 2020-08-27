شكرا لقرائتكم ليفركوزن يأمل التعاقد مع شيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن باتريك شيك من الممكن أن ينتقل قريبا لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم.

ووفقا لمعلومات وصلت إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن فريق ليفركوزن مهتم بشدة بضم المهاجم التشيكي البالغ من العمر 21 عاما، الذي لعب معارا لفريق لايبزيغ. يذكر أن شيك لديه عقد مع فريق روما الإيطالي حتى عام 2022.

ووفقا لذلك، فإن روما، النادي السابق لرودي فولر المدير الرياضي لفريق ليفركوزن الحالي، يرغب في الحصول على 25 مليون يورو للرحيل عن صفوفه.

وهذا المبلغ سيكون كبيرا جدا على فريق لايبزيغ. أما إذا انتقل كاي هافيرتز من ليفركوزن إلى تشيلسي مقابل ما يقرب من 100 مليون يورو، مثلما هو متوقع، سيكون من السهل على ليفركوزن التعاقد مع اللاعب حتى في أوقات وباء فيروس كورونا.