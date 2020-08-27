شكرا لقرائتكم يوفنتوس يقترب من إتمام تعاقده مع ماكيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت العديد من التقارير الإعلامية، اليوم الخميس، أن لاعب خط الوسط الأميركي ويستون ماكيني اقترب من الانتقال لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم من ناديه الحالي شالكه الألماني.

ووفقا لشبكة "سكاي إيطاليا" فإن ماكيني، 21 عاما، من الممكن أن ينتقل على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء الذي قد يكون أو لا يكون إلزاميا في الصفقة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ماكيني ترك بالفعل معسكر إعداد فريق شالكه للموسم الجديد في لانجنفلد بالنمسا، وهو في طريقه إلى إيطاليا للخضوع للفحص الطبي واستكمال الإجراءات.

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وذكرت صحيفة "بيلد" أن هذه الصفقة قد تساوي في البداية 3 مليون يورو كإعارة لمدة موسم مع إضافة 18 مليون يورو مستحقة عن الشراء مع إمكانية إضافة مبلغ آخر. وذكرت مجلة "كيكر" أن قيمة الإعارة الأولية ستصل إلى 6 مليون يورو للاعب الذي لديه عقد مع شالكه حتى 2024.

ولم يعلق مسؤولو شالكه على استفسار وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بشأن الصفقة المحتملة ولا على تقرير لـ"بيلد" بشأن تحركهم لضم فيداد إيبيسيفيتش.

وأصبح إيبيسيفيتش متاحا للتعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد أن ترك هيرتا برلين بنهاية الموسم الماضي.