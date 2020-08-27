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شكرا لقرائتكم "الانضباط" تغرم النصر والسويكت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - غرمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس، صفوان السويكت رئيس نادي النصر ونادي النصر.
وجاء في بيان اللجنة: إلزام صفوان السويكت، رئيس نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو قرار غير قابل للاستئناف بعد ثبوت مخالفته بنشر تصريح تضمن إساءة لمسؤولي المباراة.
وأضاف البيان: قام نادي النصر بنشر بيان إعلامي تضمن إساءة إعلامية لإحدى لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
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