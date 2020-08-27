شكرا لقرائتكم بالصور.. اقتحام مكاتب نادي برشلونة بسبب انتقال ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتحمت مجموعة من جماهير برشلونة الإسباني مقر النادي الكاتالوني، يوم الأربعاء، وذلك احتجاجا على رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل.

ومنذ أن أعلن ميسي "33 عاما" رغبته في الرحيل عن النادي، يوم الثلاثاء، تجمعت جماهير برشلونة خارج مقر ملعب "كامب نو"، وطالبوا باستقالة رئيس مجلس الإدارة ماريا بارتوميو.

ودخل عدد من المشجعين إلى محيط الملعب الذي يضم مكاتب النادي، وذلك أثناء فتح أحد الأبواب لخروج شاحنة من الداخل، وهتفوا ضد بارتوميو ورفعوا اللافتات، وطالبوا ببقاء نجم الفريق ليونيل ميسي، قبل أن تتدخل الشرطة وتخرجهم.

وكان ميسي قد أخطر النادي الكاتالوني برغبته في الرحيل عن طريق خدمة بروفاكس، وهي خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل، وكشفت تقارير إعلامية في إسبانيا الأربعاء أن ميسي اتخذ قراره بالفعل حول وجهته المقبلة، إذ أنه سينتقل إلى مانشستر سيتي رفقة مدربه السابق بيب غوارديولا.