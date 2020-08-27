كتب: ضياء السقا
يلتقي فريقا الزمالك والمقاولون العرب، في التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري المصري الممتاز.
ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بفوز على الأهلي في لقاء القمة في الجولة الماضية 3-1.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما يأتي المقاولون رابعا بـ37 نقطة.
ويغيب عن الزمالك محمد عبد الشافي الذي أجرى جراحة لتثبيت عظمة الترقوة، وشيكابالا وإمام عاشور للإيقاف.
واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، وجاء كالتالي:
محمد أبو جبل في حراسة المرمي
الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة
الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي، احمد سيد زيزو واوباما واشرف بن شرقي
الهجوم: مصطفي محمد
القناة الناقلة:
وستذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 1.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والمقاولون الليلة.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.