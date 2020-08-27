"عندي حصانة زي مرتضى منصور".. فرج عامر يرد على تحويله للتحقيق بلجنة القيم





رد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على قرار لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم التي قامت بتحويله إلى التحقيق، قائلا:" لم يصلني فاكس رسمي من اتحاد الكرة، قناة النيل هي من أبلغتني"

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " تفاجئت بتحويلي للجنة القيم في اتحاد كرة القدم، وأنا موافق بس بشرط يعاملوني نفس معاملة مرتضي منصور".

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال عامر:"من حقي الانتقاد طالما بشكل بناء، طالما أم أخطئ في حق أحد".

وتابع: "لن أذهب إلى أية تحقيقات شخصية، لديّ حصانة مثل مرتضى منصور، وما تم مع مرتضى منصور أرغب في تكراره معي".

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وكان فرج عامر، قد سبق وانتقد محمود عاشور حكم مباراة سموحة وبيراميدز في الجولة الـ21 من بطولة دوري we المصري، بعد خسارة الفريق السكندري بنتيجة 2-1.

وقال عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "مجهود كبير لإنقاذ بيراميدز (فريق بمئات الملايين) من سموحة المكافح لكن ربنا ينتقم من الظالم أياً كان". (طالع مزيد من التفاصيل)

جدير بالذكر أن سموحة تعادل أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري we المصري ليحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.