دورة سينسيناتي: انسحاب أوساكا احتجاجاً وتأجيل المنافسات

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نيويورك: تسبب اطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل اسود غير مسلح في دفع اليابانية ناومي أوساكا المصنفة عاشرة عالميا إلى الانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة سينسيناتي الأميركية الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات البريمير الإلزامية للسيدات والماسترز (ألف نقطة) لدى الرجال، وتأجيل المنافسات ليوم واحد حتى الجمعة.

وكانت المنافسات تجري بشكل طبيعي مع بلوغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا الدور نصف النهائي، وحذت حذوه أوساكا للمرة الأولى في مسيرتها في سينسيناتي، لكنها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعد إنجازها بإعلان انسحابها احتجاجا على اطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل اسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك.

وبعدها بساعات قليلة قرر الاتحاد الاميركي لكرة المضرب تأجيل المنافسات ليوم واحد، وقالت في بيان لها "بصفته رياضة، يتخذ عالم كرة المضرب موقفا جماعيا ضد عدم المساواة العرقية والظلم الاجتماعي الذي ظهر مرة أخرى في الواجهة في الولايات المتحدة. قرر الاتحاد الاميركي لكرة المضرب ورابطتي المحترفين والمحترفات مقاطعة اللعب يوم الخميس. وستستأنف المنافسات يوم الجمعة".

من جهتها، كتبت أوساكا المصنفة رابعة في بيان على حسابها في تويتر "بصفتي امرأة سوداء، أشعر أن هناك قضايا أكثر أهمية تحتاج إلى اهتمام فوري، بدلاً من مشاهدتي وأنا ألعب كرة المضرب".

"خطوة في الاتجاه الصحيح"

وأضافت أوساكا المولودة من أم يابانية وأب من هايتي "لا أتوقع حدوث أي شيء جذري إذا لم ألعب، ولكن إذا تمكنت من إجراء مناقشة في رياضة أغلب ممارسيها من البيض، فأنا أعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقلبت أوساكا، المتوجة ببطولة فلاشينغ ميدوز عام 2018 وبطولة استراليا المفتوحة عام 2019، تخلفها أمام الاستونية أنيت كونتافيت الثانية عشرة لتفوز 4-6 و6-2 و7-5 وتبلغ نصف النهائي للمرة الاولى في سينسيناتي التي تقام على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك بسبب وباء كوفيد 19، وكان مقررا أن تلتقي الخميس مع البلجيكية إليز مرتنز الرابعة عشرة والتي تغلبت على الاميركية جيسيكا بيغولا 6-1 و6-3.

وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين البريطانية جوانا كونتا الثامنة والفائزة على اليابانية ماريا ساكاري الثالثة عشرة 6-4 و6-3، والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا التي أنهت مغامرة التونسية أنس جابر بالفوز عليها 7-6 (11-9) و6-2.

ولدى الرجال، بلغ ديوكوفيتش نصف نهائي سينسيناتي للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية بفوزه على الألماني يان-لينارد شتروف 6-3 و6-1.

وقال ديوكوفيتش "كانت مباراة جيدة جدا. لقد لعبت بقتالية كلما سنحت لي الفرصة وتمكنت من توجيه ضرباتي".

وأكد ديوكوفيتش شفاءه من الام في الرقبة شعر بها خلال تدريباته الأولى في نيويورك، وقال "لم تعد مشكلة. لست في مستواي بنسبة 100٪، لكنني أقترب. يمكنني إرسال الكرة بشكل طبيعي، لذلك كل شيء على ما يرام في الوقت الحالي".

مدفيديف يفقد اللقب

ويلتقي ديوكوفيتش في دور الاربعة مع الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الذي جرد الروسي دانييل مدفيديف من لقبه بالفوز عليه 1-6 و6-4 و6-3.

ويتفوّق ديوكوفيتش الذي بلغ نصف نهائي سينسيناتي للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية، على روبرتو في المواجهات المباشرة بثمانية انتصارات مقابل ثلاثة للإسباني، الا ان الأخير فاز باثنين من آخر ثلاث مباريات جمعتهما.

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وبعد أن قدم مدفيديف الخامس عالميا انطلاقة هائلة كاسرا ارسال منافسه مرتين في المجموعة الاولى ليحسمها لصالحه بسهولة 6-1، عاد الإسباني بقوة الى أجواء المنافسة.

وأنقذ أغوت المصنف 12 عالميا 15 نقطة من أصل 20 لكسر ارساله وفاز بنسبة 71 في المئة على ارساله الثاني، ليبلغ نصف نهائي سينسيناتي للمرة الاولى في مسيرته بعد ساعتين و13 دقيقة.

وقال الاسباني (32 عاما) "لقد كانت عودة رائعة. غيرت ايقاعي مع الكرة. حاولت القيام بأشياء مختلفة مع ضربة الـ+سلايس+ ونفذت ضربات على الطائر جيدة".

وتابع "تحتم عليّ أن أصارع من أجل البقاء في المنافسة في المجموعة الثانية. كانت مباراة صعبا حقا، أنا سعيد بالفوز".

وهو ثاني فوز لباوتيتسا اغوت على مدفيديف في ثاني لقاء يجمعها، بعد ان سبق وتفوق عليه في نهائي دورة شيناي الهندية عام 2017.

وجاء انسحاب أوساكا بعد ساعات من من مقاطعة لاعبي ميلووكي باكس مباراتهم ضد اورلاندو ماجيك في الدور الاول من بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركية للمحترفين ما دفع الرابطة الى تأجيل المباريات الثلاث التي كانت مقررة مساء الاربعاء وهي فضلا عن ميلووكي واورلاندو، هيوستن روكتس مع اوكلاهوما سيتي ثاندر، ولوس انجليس ليكرز مع بورتلاند ترايل بلايزرز بعدما قرر لاعبو هذه الاندية المقاطعة أيضا.

وحذت منافسات البيسبول حذو كرة السلة وكرة المضرب، فيما تم تأجيل جميع المباريات المقررة في دوري المحترفين في كرة القدم باستثناء واحدة.

وظهر بليك في مقطع فيديو فيما كان شرطي من كينوشا في ويسكنسن يطلق النار على ظهره ما يصل إلى سبع مرات بينما كان يحاول الصعود إلى سيارته حيث كان أطفاله الثلاثة موجودين الأحد.

وقد أثار أحدث حادث إطلاق الشرطة النار على أميركي من أصل إفريقي غضبا واحتجاجات في مدن أميركية، بما فيها نيويورك ومينيابوليس.

وتظاهرت غالبية المحتجين بشكل سلمي، إلا أن بعضهم أحرقوا سيارات ومباني ليلتي الأحد والاثنين في كينوشا.

وخضع الضحية لعملية جراحية طارئة وأدخل المستشفى في وحدة العناية المركزة في مدينة ميلووكي.

ووقع إطلاق النار الأحد في بلدة كينوشا على بعد أربعين كيلومترا من ميلووكي جنوبا. ويُظهر مقطع فيديو التقط بواسطة هاتف خلوي وانتشر على نطاق واسع بليك يتبعه شرطيان وقد شهرا سلاحهما، وهو يدور حول سيارة.

ثم يمسكه شرطي بطرف قميصه وهو يفتح الباب ويحاول الجلوس في مقعد السائق. ثم يطلق الشرطي النار ويصاب بليك سبع مرات في ظهره.