مفاجأة.. مفاوضات بين برشلونة ونجم ليفربول

رفض النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، تجديد عقده مع الفريق بعد أن دخل معه فى مفاوضات فى الشهور الأخيرة.

ذكرت صحيفة "أس الإسبانية" في الساعات الماضية، وجود مفاوضات بين ساديو ماني ونادي برشلونة الإسباني.

وكان ساديو ماني هدفًا للعديد من الأندية العالمية، خاصة ناديي ريال مدريد وبرشلونة، رغبة في تدعيم مركز الهجوم أثناء بحثهما عن رأس حربة من

اللاعبين ذات الطراز العالمي.

وكشف موقع "توتو ميركاتو" الشهير، والمتخصص في انتقالات اللاعبين مفاجأة من العيار الثقيل في الساعات الماضية بالكشف عن أن بعض الوسطاء ووكلاء اللاعبين قد عرضوا قائد منتخب السنغال، وجناح ليفربول الخطير على نادي برشلونة.

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وذكر الموقع أيضاً "توتو ميركاتو" أن عرض اللاعب على إدارة

برشلونة، جاء بعد رفضه تجديد عقده الحالي مع ناديه ليفربول، وأن الأيام المقبلة ربما تشهد اللقاء من جديد بين الهولندي رونالد كومان واللاعب السنغالي.

وأضاف الموقع أيضاً، أن ساديو ماني ليس غريباً على رونالد كومان، وأن المدرب الهولندي الجديد لبرشلونة يعرفه جيداً منذ أن كان مديراً فنياً لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، قبل عدة سنوات.

والجدير بالذكر أن نجح ساديو ماني فى تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز برفقة فريقه ليفربول هذا الموسم، مساهماً فى إحراز 18هدفاً وصناعة 7 أهداف.