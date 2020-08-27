محمد سند: أحلم بتحقيق ثنائية تاريخية مع يد الفراعنة

قال محمد سند نجم منتخب مصر لكرة اليد وفريق نيم الفرنسي، إن المنتخب المصري هو فريق الأحلام الآن.

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد للكبار المقرر إقامتها بمصر يناير المقبل، أن عام 2021 قد يصبح عام كرة اليد المصرية.

وتابع قائلً: "أحلم بتحقيق ثنائية تاريخية مع منتخب بلدي في عام 2021".

وأشار قائلًا: "حلمي هو التتويج بميدالية أولمبية وأخرى في بطولة العالم، ويمكننا تحقيق ذلك فلدينا فريق رائع ومدرب قدير".

وأوضح سند تفوق مصر في كرة اليد في الفترة الأخيرة يرجع إلى تغيير عقلية اللاعبين.

قائلًا ففي السابق عندما كنا نلعب أمام فرنسا كنا نخسر بفارق 10 أهداف بالتأكيد، مشيرًا أن التفكير بتلك العقلية يسبب لك الإحباط ولا يأخذك لما تريد تحقيقه.

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وأضاف " أما الآن فترى الجميع يؤمن في قدراتك وأنه يمكن للمنتخب الفوز ونذهب إلى هناك ونفعل ذلك بالفعل".

وواصل مؤكدًا أن الفرق الأوروبية هي الأفضل في العالم وهي قوية جدًا وليس

من السهل التغلب عليها، لكن يمكننا فعل ذلك.

وأكمل هذا ما نبنيه ونحاول أن نثبت للعالم أننا قادمون، ونحن قادمون للقيام بشئ كبير، مشيرًا إلى إنجاز منتخب الناشئين الذي حقق لقب بطولة العالم 2019، كاول منتخب غير أوروبي يحقق اللقب.

وأضاف نحن نبني جيلًا قويًا حقًا، مزيجًا جيدًا من الأجيال يجعل مستقبل كرة اليد في مصر رائعًا.

وكشف اللاعب قائلًا الموسم المقبل سيكون أحد أكبر المواسم في مسيرتي، وهو لعب بطولة العالم في بلدي، والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية " أوليمبياد طوكيو".

واختتم " أتمنى ألا نحقق أقل من ميدالية في البطولتين، وقد يصبح عام 2021 عام كرة اليد المصرية".