مفاجأة.. كريستيانو رونالدو خارج قائمة الأعلى تسويقيًا في الدوري الإيطالي

غاب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، عن قائمة أفضل 5 لاعبين من حيث القيمة التسويقية للدوري الإيطالي "الكالتشيو" للموسم المنقضي.
وذكر موقع "ترانسفير ماركت" أن كريستيانو رونالدو جاء في المركز السابع لأفضل لاعب قيمة سوقية في الدوري الإيطالي بقيمة 60 مليون يورو.
على الرغم من الموسم الرائع للاعب الدولي البرتغالي والذي سجل فيه 35 هدفاً، وصنع 7 تمريرات حاسمة، لاعب ريال مدريد السابق والبالغ من العمر 35عاماً لم يتمكن من أن يكون الأكثر قيمة سوقية فى فريقه يوفنتوس، ولم يسمح بإعادة تقييم في التحديث الأخير للقيمة السوقية للموقع.
ويتصدر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو المركز الأول في قائمة أفضل اللاعبين قيمة سوقية فى الدوري الإيطالي بقيمة 85 مليون يورو، بينما حل المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا فى المركز الثاني بـ 80 مليون يورو، بينما
ويأتي المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب خط وسط لاتسيو ويشترك اللاعبان في قيمة سوقية بـ 65 مليون يورو وينضمان لمجموعة أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية في "الكالتشيو"، والتي يغيب عنها صاروخ ماديرا.
يتشارك الدنماركي كريستيان إريكسن والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والهولندي ستيفان دي فري، بقيمة 60 مليون يورو مع كريستيانو رونالدو ويغلقون قائمة أفضل 10 لاعبين قيمة سوقية في "سيريا أ".
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