شاهد.. حسين الشحات يثير جدل جماهير الأهلي بفيديو مستفز

تداول عدد من مستخدمي ورواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعب حسين الشحات، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وهو يلعب الكرة مع الأطفال داخل ملعب بالصابون، ببورتو السخنة.
يغيب اللاعب حسين الشحات عن الأهلي منذ فترة وحتى الآن بسبب إجراء عملية جراحية خلال فترة التوقف بسبب كورونا، في ظل معاناة الأحمر من الغيابات العديدة التي ضربت الفريق، التي أثرتبشكل كبير على مستواه خلال المباريات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، وخسارة القمة 120 أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف.
كان أحمد فتحي، لاعب الأهلي تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة، أثناء تواجده ببورتو السخنة، قبل شفائه تمامًا من كوفيد 19.
وأثار فيديو حسين الشحات غضب عدد كبير منجماهير الأهلي على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب حاجة الفريق إليه بشكل كبير، خصوصًا بعد أنباء رحيل رمضان صبحي، وغياب محمود كهربا بسبب عقوبة الإيقاف، إضافة إلى الإصابات الكثيرة التي تعرض لها لاعبو الأهلي في تلك الفترة الجارية.
وكشف سامي قمصان مدرب عام الأهلي عقب لقاء الجونة، أمس الأربعاء، عن موعد عودة اللاعب حسين الشحات، مؤكدًا أن أمامه أسبوعًا وسيجري مسحة، وبعد ذلك يبدأ التأهيل، وخلال أسبوعين سيكون موجودًا مع الفريق قبل لقاء الوداد في أفريقيا.
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