أسوان يعود للتدريبات بعد الراحة استعدادًا لمواجهة بيراميدز

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة أحمد كشري، اليوم الخميس، للتدريبات الجماعية عقب انتهاء راحة سلبية 24 ساعة التى منحها الجهاز الفني للاعبين، بعد التعادل مع إنبي، إيجابيًا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاءالماضي، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 بمسابقة الدوري الممتاز.
يستعد أبناء الجنوب لمواجهة بيراميدز، في الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الـ23 بالدوريالعام.
وسجل هدف أسوان عن طريق المدافع إبراهيم جلال في الدقيقة 12، بينما يأتي هدف التعادل لفريق إنبي عن طريق المهاجم أحمد علي في الدقيقة 24 من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ12 بجدول مسابقة الدوري العام، كما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 30 في المركز السادس.
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