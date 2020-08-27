طلائع الجيش يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي من دون راحة

يبدأ فريق طلائع الجيش استعداداته لمباراته المقبلة مع الإنتاج الحربى من دون راحة فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين، وتقام المباراة فى الثالثة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ23 بالمسابقة الدوري الممتاز.

أغلق عبدالحميد بسيونى، المدير الفني للجيش، صفحة مباراة سموحة التى أقيمت عصر أمس الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، في الجولة الـ22 بالدوري، وانتهت بالتعادل

الإيجابى بهدف لكل فريق.

من المقرر أن يخوض اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسى أمام سموحة تدريبات إستشفائية، فيما سيخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً وهم: كيفين موهيرى وفرانك ستيفن وحسام باولو ومحمود سامى وأحمد علاء وكريم ممدوح وأحمد هانى ومصطفى محمود وإسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود عاطف وأبو بكر ديارا ومحمد

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سمير سعد.

كان عمار حمدي تعرض لإصابة خلال مباراة سموحة، وأثبتت الإشعة بأنها كدمة في الشظية، وتحتاج إلى راحة يومين، على أن يعود اللاعب إلى التدريبات الجماعية مع فريقه .

وتعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق، وتقدم سموحة عن طريق الأوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47، فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر بمسابقة الدوري فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 28 فى المركز السابع.