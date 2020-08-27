الشباب والرياضة تنتهي من إنشاء 2 ملعب قانوني بمركز شباب الساحل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإنتهاء من إنشاء 2 ملعب قانوني بمركز شباب الساحل بمحافظة القاهرة بتكلفة 4 مليون جنيه ، وذلك ضمن مشروعات الطرح الإستثماري، الذي تنفذد الوزارة بمراكز شباب الجمهورية. صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن موازنة الوزارة لاتتحمل اية اعباء مالية بلتحقق هذه الاستثمارات ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيداً للأندية والمراكز ويعد مصدراً لدخل هذه المراكز. لدخل هذه المراكز. وتهدف مشروعات الطرح الإستثماري إلي استثمار المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب وانشاءها بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع بدون اي تكلفة علي الوزارة او المركز بالعكس بيتم دفع قيمة حق انتفاع سنوي للمركز لتنمية موارده الذاتية. Advertisements

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