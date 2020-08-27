اتحاد الكرة يخطر الطلائع والإنتاج بإجراء تحليل دم قبل مواجهة الدوري

تلقى فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى اخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، بإجراء تحليل دم للفريقين اليوم، الخميس، وتأتى تلك الخطوة كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التى كانت تجرى قبل المباريات بيومين.

ومن المقرر أن يلتقى طلائع الجيش والإنتاج الحربى فى الثالثة والنصف عصر السبت المقبل باستاد

السلام، ضمن منافسات الجولة الـ23 بالمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى عبدالحميد بسيوني المديرالفني لفريق طلائع الجيش، تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، ووضعه في المراكز المتقدمة تليق باسم المؤسسة العسكرية .

وفي جانب آخر، يأمل مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، في

إنتشال الفريق من سلسلة الهزائم المتتالية في الفترة الأخيرة، وتعد مباراة الجيش هي المباراة الأخيرة له مع الإنتاج الحربي .

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بجدول ترتيب الدوري، فيما يأتي الإنتاج الحربى في المركز التاسع برصيد 24 نقطة، حيث فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.