تفاصيل تدريبات الأهلي قبل مواجهة المصري

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الجانب الخططي وبناء الهجمات في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام مساء السبتالمقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل تنفيذ الجانب الخططي؛ لشرحالمران بشكل نظري قبل تنفيذه بشكل عملي، كما خصص الجهاز الفني فقرة للتصويب على المرمى مع نهاية المران.
واكتفت المجموعة الأساسية بأداء جلسات استشفائية صباح اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي بعد المشاركة في مباراة الجونة أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.
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