كورونا يضرب لاعبي تشيلسي قبل بداية الموسم الجديد

ضرب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عددًا من لاعبي فريق تشيلسي الإنجليزي قبل أسبوعين من مبارياته الأولى من الموسم الجديد للبريميرليج الذي سيبدأ يوم 12 سبتمبر المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن هناك لاعبين عدة أصيبوا بالفيروس، ولم يعودوا إلى تدريبات الفريق استعدادًا لمنافسات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يكشف التقرير عن أسماء اللاعبين المصابين بالفيروس، ولم يقم تشيلسي بالرد على هذه التقارير.

لا يسمح لأي لاعب تأتي نتيجته إيجابية العودة إلى التدريبات، إلا بعد أن يخضع لعزل مدته حوالي 10 أيام، وتأتي نتيجة فحصه سلبية بعد ذلك.

Advertisements

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أسماء 4 لاعبين في

الفريق يخضعون حاليًا للعزل الصحي جراء إصابتهم بـفيروس كورونا هم ميسون موانت وتامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش وفيكايو توموري، ويأتي هذا بعد عودتهم من الإجازة فى جزيرة ميكونوس اليونانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 18 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي 12 ناديًا في البريميرليج.

واحتل تشيلسي المركز الرابع فى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وسيبدأ الموسم الجديد بمواجهة نادي برايتون في 14 سبتمبر المقبل.