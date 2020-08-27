مديرة تشيلسي ماريا جرانوفسكايا على اتصال مع وكيل أعمال كوليبالي

لا يزال مدافع نابولي الإيطالي “كاليدو كوليبالي” هدفًا لفريق لتشيلسي الإنجليزي من أجل تعزيز خط دفاع الفريق الذي كان ابرز نقاط ضعف رابع البريميرليج في الموسم المنقضي 2019/2020.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، أن المديرة التنفيذية لنادي تشيلسي “ماريا جرانوفسكايا”، على اتصال مع وكيل أعمال كوليبالي “فالي رمضاني” من اجل بحث إمكانية نقل الدولي السنغالي إلى ستامفورد بريدج.

وأضافت الصحيفة ان تشيلسي سيتجه نحو خيار آخر في حالة توقيع كاليدو كوليبالي لمانشستر سيتي، وهو الدولي البرازيلي “تياجو سيلفا“، الذي سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

ووفقاً للتقارير الانجليزية، فإن كاليدو كوليبالي اقترب من الانضمام إلى مانشستر سيتي، بناءًا على رغبة المدير الفني “بيب جوارديولا”.

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وذكرت تقارير صحفية ايطالية، ان ادارة نابولي تطلب مبلغ 63 مليون جنيه استرليني من أجل السماح للمدافع المخضرم (29 عام) بالرحيل.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع المهاجم الالماني “تيمو فيرنر”، والمغربي “حكيم زياش”، والظهير الأيسر “بينجامين تشيلويل”، كما يعتقد أن الالماني “كاي هافرتز” قريب هو الآخر من الانضمام إلى البلوز.

جدير بالذكر أيضاً ان مدرب تشيلسي “فرانك لامبارد“، يرغب في التعاقد مع حارس مرمى جديد بالإضافة إلى مدافع وست هام يونايتد “ديكلان رايس” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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