أخبار الإنتر: كونتي مهتم بضم لاعب وسط برشلونة في الميركاتو الصيفي

عاود المدير الفني لفريق الانتر الإيطالي “أنطونيو كونتي“، الاهتمام بالتعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة، الدولي التشيلي “أرتورو فيدال” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكر “فابريزيو رومانو” الصحفي في قناة سكاي سبورتس، أن الإنتر سيبدأ إتصالاته مع برشلونة من أجل ضم لاعب يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق.

وذكرت الصحافة الاسبانية في وقت سابق أن الدولي التشيلي ضمن لائحة الأسماء التي حددها المدرب الهولندي لنادي برشلونة “رونالد كومان” بأنها خارج مخططاته للموسم المقبل وطلب من الإدارة التخلص منهم في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعرف أنطونيو كونتي لاعب أرتورو فيدال جيداً حيث اجتمعا معاً في يوفنتوس الايطالي كما كان يهدف إلى التعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2019 لكن الصفقة لم تكلل بالنجاح.

يذكر أن أرتورو فيدال الذي وقع لنادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2018 مقابل 18 مليون يورو قادماً من بايرن ميونخ الألماني يمتلك عقد ينتهي صيف 2021 مع البلوجرانا.

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