يوفنتوس يرغب في ضم نجم وسط باريس سان جيرمان

كشفت وسائل إعلام إيطالية ان يوفنتوس يجري مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط “لياندرو باريديس”.

ووفقًا لـكوريري ديللو سبورت الايطالية و السكاي سبورتس، فإن “باريديس” هو أحد اللاعبين الذين يهتم بهم المدرب الجديد ليوفنتوس “أندريا بيرلو“، كتعزيز مثالي للفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اللاعب الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 26 عامًا ليس غريباً على الدوري الإيطالي، حيث لعب لفترة وجيزة للغاية مع كييفو فيرونا ثم إمبولي وروما.

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وبعد أن أمضى “باريديس”، 18 شهرًا في زينيت سان بطرسبرج الروسي، انتقل إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي 2019 مقابل 40 مليون يورو.

وشارك الدولي الأرجنتيني في 33 مباراة مع النادي باريس سان جيرمان خلال الموسم 2019-20، وساهم خلالهم بهدف واحد وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

من المحتمل أن يحاول يوفنتوس استخدام أحد لاعبيه في عمليات مبادلة لخفض السعر المطلوب، خصوصاً “ماتيا دي تشيليو” الذي يعد احد أهداف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي.

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