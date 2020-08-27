إشبيلية قريب من ضم لاعب وسط ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

يسعى فريق “إشبيلية” إلى التعاقد مع لاعب جديد من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد نجاح تجربة إستعارة الظهير الأيسر “سيرجيو ريجيلون”.

ووصل إشبيلية إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع ريال مدريد بشأن لاعب الوسط الدولي الإسباني “أوسكار رودريجيز”.

وذكرت إذاعة أوندا ثيرو الاسبانية أن إشبيلية إتفق على الشروط الشخصية و تبقى الاتفاق حول صيغة الإنتقال حيث يشترط ريال مدريد الاحتفاظ بنصف بطاقة اللاعب لاتمام الإنتقال.

ويسعى ريال مدريد إلى تقليل تشكيلته بالتخلص من بعض الأسماء بالإعارة أو البيع لتقليل دفع الرواتب لتفادي الأزمة المالية الناتجة عن فيروس كورونا.

يذكر أن “أوسكار رودريجيز” لعب الموسم الماضي 2019/20 معاراً لنادي ليجانيس وقدم أداء مثيراً للإهتمام جعل مدرب المنتخب الاسباني “لويس إنريكي” يوجه له الدعوة للتواجد مع المنتخب الاسباني في الاستحقاقات الدولية القادمة.

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