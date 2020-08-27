أخبار الاهلي.. فايلر: حققنا فوزًا صعبًا على الجونة، وصالح جمعة قريب من المشاركة

علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي “رينيه فايلر” على الانتصار الصعب الذي حققه الفريق الأحمر على حساب الجونة.

وفاز الاهلي بهدف نظيف على الجونة، سجله مروان محسن في الوقت بدل الضائع ليخطف المارد الأحمر ثلاث نقاط هامة، ليتخطى الفريق أزمة الخسارة في لقاء القمة أمام الزمالك.

وقال فايلر:” الأمر معقد وقدمنا شوط سئ في أول ٤٥ دقيقة، ثم خسرنا ديانج في الشوط الثاني وبعدها اللاعبين انتفضوا من أجل تحقيق الفوز”.

وأضاف:” سعيد بفوز صعب مثل مباراة اليوم لأنه مهم بالنسبة لنا”.

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وواصل:” الوقت ليس مناسبا للدفع بلاعبين ناشئين، وتغيير طريقة اللعب وفقا للاعبين المتاحين”.

وعن موقف صالح جمعة قال :”صالح جمعة ليس خارج حساباتي لكنه غير جاهز بدنيا واقترب من المشاركة تدريجيا”.

وأوضح :”أجاي ليس في حالته وهذا أمر طبيعي يحدث لبعض اللاعبين ولدينا ثقة كبيرة في مستواه”.

وأتم حديثه :”الأجنحة لا تقوم بدورها ولا تقدم أفضل مستوى لها”.

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