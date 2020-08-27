رياضة | ألميرون مديرا فنيا لإلتشي الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 02:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ألميرون مديرا فنيا لإلتشي الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إلتشي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإسباني مساء الأربعاء، تعيين الأرجنتيني خورخي ألميرون في منصب المدير الفني للفريق.

وجاءت الاستعانة بجهود الميرون بعد تكهنات واسعة حول اقتراب الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا من تدريب إلتشي.

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وسبق لالميرون تدريب أندية لانوس وإندبندنتي وسان لورينزو وكانت له مؤخرا تجربة في الدوري السعودي مع نادي الشباب.

وعاد إلتشي لدوري الأضواء للمرة الأولى منذ عام 2015 بعد فوزه في الدور الفاصل على ريال سرقسطة وجيرونا.

ويمتلك رجل الأعمال الأرجنتيني كريستيان براجارنيك حصة الأغلبية في أسهم إلتشي حيث اشترى 70 بالمئة من أسهم النادي الإسباني مقابل 30 مليون يورو.